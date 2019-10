Perugia, mille volte in Serie B. Santopadre: "Ora vogliamo la Serie A"

© foto di Federico Gaetano

Un traguardo importante quello che domani sera, per altro tra le mura amiche del "Curi", festeggerà il Perugia: il match contro il Pisa, gara inaugurale della 7^ giornata del campionato di B, sarà la millesima partita del Grifo in Serie B. Sono passati ormai 86 anni dalla prima storica gara in Cadetteria (correva il 10 settembre 1933, e a Bari gli umbri persero 2-0), e dalle colonne del Corriere dello Sport, il presidente Massimiliano Santopadre celebra il traguardo: "Mille volte il Perugia in B? Un traguardo di cui anche io come presidente vado orgoglioso. Abbiamo provato in questi ultimi anni a coronare il sogno di riportare il Grifo in A, non ci siamo ancora riusciti. Ma siamo pronti a riprovarci. Perché questa città merita il massimo. Serviranno tanta determinazione, caparbietà e costanza. Ho capito dopo tanti tentativi che la mentalità giusta nell’approcciare le partite serve più del bel gioco. Decisamente di più. Abbiamo costruito una squadra di qualità, ma ancora giovane, la più giovane della categoria. Non dovremo commettere errori per arrivare al termine della stagione da protagonisti. La concorrenza è tantissima, c’è equilibrio, si può vincere o perdere contro chiunque. La strada da fare è tanta e le difficoltà sono come sempre enormi, ecco perché bisogna lavorare per strutturarsi e diventare squadra. Noi vorremmo riportare Perugia nel posto che merita. Ma è un percorso complicato e il traguardo è tutt’altro che scontato".