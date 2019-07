Perugia, Monaco sempre in bilico fra permanenza e Catania

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Catania non molla la presa per Salvatore Monaco, difensore centrale classe ‘92, del Perugia e attende notizie dall’Umbria. Il giocatore infatti, come riporta Perugia24.net, rischia di restare fermo un anno in un ambiente difficile – vista la contestazione dei tifosi a Pietralunga – e questo potrebbe spingerlo ad accettare il trasferimento in terra etnea. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.