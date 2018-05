Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dei suoi, caduti 2-1 sul campo dell'Empoli nella partita d'esordio dell'ex difensore sulla panchina umbra: "Dovevamo partire più stretti e attaccare il centrale. Abbiamo lavorato pochissimo e possiamo crescere molto. Questa squadra per me ha grandi potenzialità. Sfida col Venezia di Inzaghi? Affascinante affrontare un vecchio compagno come Pippo. Siamo pronti".