Perugia, Nesta: "Ad Ascoli ambiente caldissimo, ma voglio i punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Ascoli di domani: “Andiamo a giocare contro una squadra con cui c’è grande rivalità e dovremo essere pronti perché l’ambiente sarà molto caldo visto il pubblico di Ascoli. Sappiamo cosa ci aspetta e dobbiamo fare meglio rispetto alle ultime gare perché mi aspetto dei punti dalla mia squadra. - continua Nesta come riporta il sito del club – L’Ascoli è una squadra da battaglia, forte fisicamente e capace di mettere le partite sull’agonismo. Noi forse abbiamo qualcosa meno fisicamente e agonisticamente, ma siamo più bravi di loro ad attaccare”.