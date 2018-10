Perugia, Nesta: "Ai ragazzi non posso dire niente, lavoriamo per vincere"

Alessandro Nesta

Al termine della sconfitta di Salerno, il tecnico del Perugia Alessandro Nesta è intervenuto nelle sala stampa dell'Arechi per commentare i novanta minuti. Queste le sue parole evidenziate da InfoGrifo.com: "Per me abbiamo fatto una buona partita, ai ragazzi non posso dire niente, soltanto bravi. Lavoriamo per vincere, non per perdere. Il rosso a Gyomber? Ragazzo serio, ha fatto una gran partita, peccato l’espulsione, io sono con il giocatore. Abbiamo un’altra trasferta impegnativa, dobbiamo continuare a lavorare, io sono contento del percorso che stiamo facendo, se arrivassero più punti lo sarei ancora di più".