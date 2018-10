Perugia, Nesta: "Al Bentegodi sarà importante la personalità"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dal sito del Perugia arrivano le dichiarazioni di Alessandro Nesta, tecnico del Grifo, prima del match contro l'Hellas di domani: “Il Verona ha giocatori importanti. Noi dobbiamo riconoscere le situazioni in cui possiamo andare a prendere la palla, catturarla e provarci senza aspettare. Dobbiamo saper attaccare e difendere nei momenti giusti. In uno stadio importante come il Bentegodi dobbiamo avere personalità. Se avremo la personalità giusta possiamo giocarcela e provare a portare a casa punti. Come tutte le partite ci saranno momenti migliori e peggiori, dobbiamo dimostrare maturità gestendo al meglio le situazioni in cui caliamo d’intensità. Allo stesso modo, dovremo essere spietati quando ci sentiamo forti. Di Carmine? Sappiamo le caratteristiche di Di Carmine senza dimenticare Pazzini che sa attaccare la linea benissimo. Sono giocatori importanti ed a fine campionato portano sempre a casa un bel bottino di gol".