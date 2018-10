Perugia, Nesta: "Al Bentegodi serve grande personalità"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Hellas Verona analizzando i pericoli della gara: “Il Verona ha giocatori importanti e contro di loro, specialmente al Bentegodi, servirà grande personalità e la capace di attaccare e difendere nei momenti giusti. Se faremo così ce la possiamo giocare e possiamo provare a portare a casa dei punti. Serve una prova di maturità sopratutto nella capacità di gestire quei momenti in cui cala l'intensità. - continua Nesta come si legge sul sito del club umbro – Di Carmine? Sappiamo quali sono le sue caratteristiche. Lui e Pazzini sono giocatori importanti che a fine campionato portano a casa sempre una bella dote di gol. Dragomir? Appena tornato a Perugia ha chiesto di potersi allenare anche se avevamo già terminato la seduta, è un ragazzo maturo con grandi ambizioni che vuole emergere e giocare”.