Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia dove si attende un’immediata risposta da parte dei suoi: “Sabato senza dubbio non abbiamo giocato bene, ma non è stata nemmeno una prestazione così negativa perché non è che il Cosenza ci abbia poi messo sotto. È stata una prestazione non positiva, ma neanche disastrosa però non cerco scuse per una gara che potevamo benissimo vincere e dove invece abbiamo fatto confusione e commesso qualche errore di troppo. Il Venezia è una squadra in grado di far male sulle palle inattive, ma ci siamo preparati a dovere e speriamo di far bene e crescere sotto il profilo dell’attenzione. Anche loro vengono da una brutta sconfitta e avranno molta pressione addosso. - continua Nesta come riporta Perugia24.net - In queste ore ho percepito nella piazza una negatività poco comprensibile visto che abbiamo una buona classifica e anche una gara in meno rispetto alle altre. Non bisogna buttare fango dopo un risultato positivo, serve stare vicino ai giocatori e dargli fiducia perché questa stagione presentava maggiori rischi di quelli che invece stiamo correndo. Quando sono arrivato nella scorsa stagione ho trovato un ambiente distrutto con calciatori che volevano già andare in vacanza, non dimentichiamolo”.