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Serie B

Perugia, Nesta: "Bene nel primo tempo, 3-0 risultato severo"

03.06.2018 23:44 di Patrick Iannarelli   articolo letto 5116 volte

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, è intervenuto al termine del match perso contro il Venezia (3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Potevamo fare meglio nell'ultimo passaggio, nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni che potevano impensierire il Venezia. Abbiamo lavorato sui calci piazzati durante tutta la settimana e abbiamo subito gol su due calci piazzati. Questo è il calcio, loro sono una squadra forte fisicamente, il loro gioco è questo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, per me il 3-o è un po' troppo".

Non hai pensato a cambiare atteggiamento tattico nel secondo tempo?

"Questa squadra ha giocato a quattro dietro nella prima parte dell'anno ed ha avuto difficoltà. A cinque dietro ha trovato più compattezza, non volevo stravolgere le loro certezze. Non volevo improvvisare nulla".

Siete mancati nell'ultimo passaggio: lo scambio tra i centrocampisti era stato preparato?

"Le rotazioni le abbiamo provate, ma Diamanti gioca comunque su tutto il fronte. Gli altri lo sanno e si adattano. Nelle difficoltà la squadra ha dei problemi. Potevamo fare un pochino meglio, dovevamo rischiare qualcosa. Il terzo gol non lo conto neanche".

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