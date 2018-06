Perugia, Nesta: "Bene nel primo tempo, 3-0 risultato severo"

INTER, PASSI AVANTI PER IL RINNOVO DI CANDREVA. E PUÒ RINNOVARE ANCHE SANTON. NAPOLI, ANCELOTTI STUDIA LA SITUAZIONE DI PASTORE. IL PARMA PENSA A SILVESTRE E GABBIADINI. SAMPDORIA, PUÒ TORNARE EDER. E MIGUEL CARDOSO SI ALLONTANA DALL’UDINESE - Inter al lavoro sul mercato. Dopo gli...

"Le rotazioni le abbiamo provate, ma Diamanti gioca comunque su tutto il fronte. Gli altri lo sanno e si adattano. Nelle difficoltà la squadra ha dei problemi. Potevamo fare un pochino meglio, dovevamo rischiare qualcosa. Il terzo gol non lo conto neanche".

"Questa squadra ha giocato a quattro dietro nella prima parte dell'anno ed ha avuto difficoltà. A cinque dietro ha trovato più compattezza, non volevo stravolgere le loro certezze. Non volevo improvvisare nulla".

Non hai pensato a cambiare atteggiamento tattico nel secondo tempo?

Alessandro Nesta , tecnico del Perugia , è intervenuto al termine del match perso contro il Venezia (3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : "Potevamo fare meglio nell'ultimo passaggio, nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni che potevano impensierire il Venezia. Abbiamo lavorato sui calci piazzati durante tutta la settimana e abbiamo subito gol su due calci piazzati. Questo è il calcio, loro sono una squadra forte fisicamente, il loro gioco è questo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, per me il 3-o è un po' troppo".

