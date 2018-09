Perugia, Nesta: "Brutto primo tempo, meglio nella ripresa"

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha commentato così la gara pareggiata contro il Cosenza: “Brutto primo tempo - ha detto in sala stampa come riporta Umbria TV -. Abbiamo sbagliato tanto, squadra impaurita, non capisco neanche il perché. Poi nella ripresa, forse anche grazie al fatto che il Cosenza è calato, abbiamo preso in mano il gioco. Ma sono arrabbiato per la gestione del primo tempo e per il fatto che in pratica abbiamo regalato un gol ai nostri avversari con palla nostra. Abbiamo cambiato modulo perché eravamo troppo piatti. Ci stavo pensando da un po’, però può essere per noi una valida alternativa. Ma non è detto che il modulo sia così decisivo. Se la squadra gioca male il modulo non c’entra. All’inizio avevamo troppa paura, abbiamo sbagliato palle davvero banali. Non capisco certi errori in situazioni di scarsa pressione. Bisogna avere più personalità, sennò a calcio non si può giocare. Chi vuol giocare mostri personalità”.