Perugia, Nesta: "Ce l’abbiamo messa tutta ma manca sempre qualcosa"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della gara che ha visto Perugia e Cittadella impattare per 0-0, cedendo il passo in classifica ad una rediviva Cremonese, il tecnico biancorosso Alessandro Nesta ha commentato in conferenza stampa la prestazione dei suoi. Queste le dichiarazioni, raccolte da Calciogrifo.it:

"La partita è stata brutta. Si sono viste due squadre non brillanti e noi abbiamo sofferto un po’ fisicamente. A fine stagione, visti i risultati sugli altri campi, le squadre arrivano stanche e gli episodi sono fondamentali. Abbiamo avuto 4 chance per far gol ma non ci riusciamo. Le partite equilibrate vanno risolte con un episodio: due volte con Rosi nel primo tempo, l’occasione più clamorosa con Vido e altre letture sbagliate dell’ultimo passaggio. Dobbiamo avere la lucidità per fare questi gol."

Sui fischi a fine partita: "Rispetto i tifosi, se si sono sentiti di fischiare fischiassero. Noi andiamo avanti cercando di fare più punti possibili e centrare questi play-off. Il rimpianto è che anche il Cittadella non stava benissimo e avevamo una grande occasione. Se facevamo quello che dovevamo avremmo vinto, perché il Perugia è più forte. Era una grande occasione per mettere un mattone importante sui play-off, ce l’abbiamo messa tutta ma manca sempre qualcosa."

"Speriamo di vincere le ultime due, bisogna sbloccare certe partite perché se si va in vantaggio le cose poi cambiano. Andare avanti ti fa gestire le energie e ti dà serenità. L’arbitro? Non c’è da trovare mezza scusa, prendiamoci le prestazioni in maniera obiettiva. Ci sono stati giocatori che hanno tirato la carretta più tempo degli altri, Verre ad esempio ha dato tanta qualità e un piccolo calo è umano. Ora deve toccare ad altri, non può essere sempre Valerio a fare gol e assist".