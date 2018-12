Perugia, Nesta: "Ci sono stati tanti errori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro lo Spezia. Ecco le sue parole riportate sul sito ufficiale: "Per me si tratta di un pareggio da prendere, lo Spezia è stato molto bene in campo. Abbiamo avuto qualche occasione in più ma penso sia un buon punto. Ci sono stati tanti errori, non si può essere sempre brillanti. Quando ti capita l’importante è riuscire a stare dentro la partita. Han è partito abbastanza bene ma chiaramente ancora deve trovare una condizione ottimale. Il gol di Luca? Spero sia una bella botta di autostima".