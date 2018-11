© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, ha parlato in conferenza in vista della gara al Benevento. "Veniamo da due settimane senza partite, ma nonostante tutto abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Forse è scesa un po' l'attenzione ma i ragazzi hanno lavorato sodo e siamo tutti pronti per sfidare il Benevento. Sono fiducioso. Troveremo un avversario che sta attraversando un momento di difficoltà e che farà di tutto per risollevarsi. Avranno dalla loro parte anche il fatto che giocano in casa, quindi cercheranno di accontentare il loro pubblico. Sarà fondamentale partire bene, in modo da togliere coraggio al Benevento e facendo rumoreggiare i tifosi creando tensioni. Dipenderà molto da noi: si deciderà tutto nei primi trenta minuti", le parole dell'allenatore riportate da Ottopagine.it.