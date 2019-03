© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il profilo ufficiale su Twitter del Perugia arrivano alcune dichiarazioni del tecnico del Grifo Alessandro Nesta in vista del match di domani contro l'Hellas Verona al Curi: "Mi aspetto domani una prestazione che ci faccia progredire nel cammino che abbiamo intrapreso. Non voglio vedere passi indietro. L'Hellas Verona è un avversario forte e vive un bel momento proprio come il nostro. Credo che sarà una bella partita. Sia noi che loro puntiamo alla vittoria attraverso il gioco. Faranno la differenza la concentrazione e l'agonismo. Rosi? Sosterrà un provino. Poi decideremo. Nelle ultime partite abbiamo fatto grandi passi avanti, adesso dobbiamo mantenerli. Non dobbiamo mai perdere l'entusiasmo. Io mi aspetto qualcosa da tutti. Le decisioni, che non sono mai definitive, si prendono guardando l'allenamento ogni giorno".