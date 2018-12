© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della sfida casalinga contro il Pescara, il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa rispondendo al dt Goretti che lo ha elogiato paragonandolo a un tecnico come Castagner: “Con Goretti c’è feeling. Abbiamo la stessa età, lo conosco da quando avevo 16 anni. Ha un grande istinto nel capire i giocatori, siamo entrambi malati di calcio e lo ringrazio per le belle parole. - continua Nesta – Pescara? Cercheremo di contrastarlo con le nostre qualità che hanno messo in difficoltà altre squadre. Sappiamo quali sono i loro punti di forza e proveremo a metterli in difficoltà. Come ho detto ai giocatori, io mi fido di tutti perché lavorano con impegno, compreso chi gioca di meno”.