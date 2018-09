Perugia, Nesta: "Dobbiamo mettere paura al Palermo"

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato della trasferta di Palermo in conferenza stampa soffermandosi anche sulle condizioni dei suoi: “Il Palermo ha una rosa importante, è una delle squadre candidate ad andare in Serie A. Per affrontarla dobbiamo giocare e fare la partita senza aspettare, dobbiamo mettergli paura e non farci mettere sotto. - continua Nesta come si legge sul sito – I nostri giovani finora ci hanno dato ottime risposte, sono bravi e non hanno paura quindi per me sono pronti a giocare. Han? È un giocatore importante, ora è un po' giù a causa dell’infortunio come tutti i calciatori che si fanno male. Questo è un momento importante per lui con la rieducazione e le cure. Ora è fondamentale non staccare. Io ci sono passato, è un brutto momento ma poi passa