Perugia, Nesta: "Dobbiamo spegnere il furore del Livorno"

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa facendo il punto dei primi mesi di campionato: “Abbiamo fatto buone partite in casa, dove abbiamo avuto una spinta in più, ma anche in trasferta l'atteggiamento è sempre stato quello giusto. Dobbiamo certamente ancora crescere a prescindere dall'ultimo risultato positivo. - continua Nesta come si legge sul sito del club – Il Livorno farà di tutto per tirarsi fuori da una situazione non facile e in più avrà il sostegno del proprio pubblico. Dovremo essere bravi a mettere subito la partita nei nostri binari e togliere il furore iniziale ai nostri avversari. Lucarelli? È stato il mio primo compagno di camera in Under 21”.