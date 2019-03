© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parla Alessandro Nesta, mister del Perugia, alla vigilia della sfida con la Salernitana: "La qualità migliore del Perugia attuale? La capacità di rialzarsi nei momenti difficile mentre non mi piace la qualità peggiore, cioè crearsi problemi da soli. La partita d'andata? Non guardo al passato, ragiono solo sull'attualità, so solamente che domani vogliamo fare una grande prestazione e ottenere i tre punti per ricreare un grande ambiente e ricreare soprattutto un fortino al Curi come era all'andata. Tutto questo passa per una vittoria contro la Salernitana, senza pensare troppo all'andata, quando perdemmo immeritatamente. La Salernitana del girone di ritorno, con Gregucci, ha cambiato mentalità, aggredisce in avanti, viene a prenderti più alto, ha una fisicità importante, davanti hanno gente importante come Calaiò e Jallow. Il mio messaggio del giorno è il seguente, vincere per capire chi siamo, a cosa dobbiamo concretamente puntare".