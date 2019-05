© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Foggia: “Giocare per ultimi cambia poco. Se vogliamo fare i play-off dobbiamo vincere e basta. Sarà una partita tosta, per tutti quanti queste sono le ultime opportunità per fare qualcosa di importante. Con i nostri pregi e difetti abbiamo un'identità. Dipende da noi, da come ci approcciamo alla partita. Metterò in campo i giocatori che possono tenere botta alle situazioni più difficili. Il Foggia è forte in casa, ma fare calcoli non ha senso. Più si vince più si ha coraggio. Spero in una vittoria importante che possa dare la convinzione per un grande finale di campionato. Dopo Foggia andremo a Roma a prescindere dal risultato. Vogliamo rompere la routine per preparare al meglio l'ultima partita. Dobbiamo spingere il più possibile, senza fare calcoli. Ognuno deve dare tutto quello che ha”.