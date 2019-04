© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento chiedendo alla squadra di tirare fuori l’orgoglio: “A volte sono molto severo perché vorrei vincere sempre, ma questa categoria è così, non esiste una squadra che le vinca tutte. Noi abbiamo poca esperienza e questo si vede quando non riusciamo ad andare in vantaggio e alla fine perdiamo anziché pareggiare, ma non dobbiamo essere duri nei giudizi. Facciamo fatica a gestire le partite complicate, viviamo di entusiasmo, di momenti che però poi si perdono. Dovremmo avere un pizzico di malizia in più. - continua Nesta – Benevento? La partita di domani conta tantissimo, siamo tornati amareggiati da Crotone e vogliamo rifarci e prenderci tutto. Dobbiamo tirare fuori l’orgoglio e vincere questa partita”.