Perugia, Nesta: "Domani non voglio vedere una squadra impaurita"

Turno infrasettimanale fra le mura amiche del Curi per il Perugia di Alessandro Nesta. Il tecnico degli umbri ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani contro il Carpi (fonte Perugia24.net): “Abbiamo rivisto la partita di Palermo insieme a tutta la squadra e l'abbiamo analizzata con attenzione ed avevamo preparato questo impegno per essere aggressivi, ma alla fine non siamo aggressivi e nemmeno compatti. Quindi o giochiamo avanti oppure, se siamo in difficoltà, bisogna stare bassi. Pensiamo al Carpi e sarà una gara difficile, contro una squadra che ha cambiato allenatore e si è affidata a Castori che sa molto di calcio: loro sono bravi e compatti, pronti nelle ripartenza. È una partita non facile da interpretare. Noi dovremo essere solidi ed efficaci, cercheremo di trovare subito il gol. Mi aspetto che tutti facciano la stessa cosa allo stesso momento. Assolutamente non voglio vedere gente che abbia paura: questo dovrò essere bravo a farglielo capire”.