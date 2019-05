© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura di Alessandro Nesta alla guida del Perugia è terminata con l'eliminazione per mano dell'Hellas Verona ai play off. Ad annunciare il divorzio è lo stesso allenatore attraverso i propri profili social: "Si conclude oggi un’esperienza incredibile, che mi ha permesso di crescere, svolgendo un lavoro che amo. Grazie a tutto il Perugia Calcio, ai miei ragazzi e ai tifosi biancorossi che ci hanno sostenuto tutto l’anno con passione ed orgoglio, al Curi e in trasferta. - scrive Nesta su Instagram - È stata un’annata faticosa, con momenti esultanti ed altri meno, ma sicuramente intensa, positiva e costruttiva. Ancora GRAZIE A TUTTI e a presto".

Il futuro di Nesta potrebbe essere ancora in Italia visto che il suo nome è stato accostato nelle ultime ore alla Lazio come possibile sostituto di Simone Inzaghi.