Fonte: acperugiacalcio.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta commenta il netto successo contro il Foggia: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo ci siamo un po’ rilassati. Potevamo fare qualche altro gol, qualche volta dobbiamo essere più lucidi per capire cosa è meglio fare. Credo che questa squadra possa crescere ancora, a volte siamo troppi lunghi e questo in alcune partite si paga. Mi fa piacere vedere i ragazzi che lavorano e che si guadagnano il posto da titolare. Kouan voleva giocare e si vedeva in allenamento perché ha spinto sempre. I nostri giovani sono bravi e seri. Hanno una condizione fisica importante che è durato per tutto il girone d’andata. Si impegnano e ci danno tanto entusiasmo. La prossima partita? Se vogliamo restare in alto in classifica dobbiamo vincere”.