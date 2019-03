Perugia Nesta: "Futuro? Devo valutare alcune cose. Oggi noi più incisivi"

Fonte: tifogrifo.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha analizzato in conferenza il successo del Grifo contro il Livorno: "Contentissimo, oggi più incisivi noi, abbiamo creato azioni importanti, il salto di qualità me lo aspetto con squadre importanti in classifica superiori a noi, per me lì ci sarà il salto di qualità, però sono contentissimo. Ranocchia? Volevo portare avanti la partita perché mi rimaneva solo un cambio e avevo paura che si potesse far male qualcuno, però di Ranocchia mi fido, in allenamento fa vedere cose importanti. Han deve essere più costante durante la partita, ogni tanto sparisce e poi riappare, deve essere più cattivo in certi momenti, se vuole fare il salto di qualità deve essere più costante. Sono contentissimo del fatto che la gente si sia affezionata a me, all’inizio c’era diffidenza giustamente, poi con il tempo piano piano anche io mi sono sciolto, a Perugia sto benissimo. Una mia conferma? Alla fine si vedrà, devo valutare alcune cose personali, ma ora non ne voglio parlare, mi concentro sulle otto partite che restano perché in otto partite come si può migliorare si può anche rovinare tutto il lavoro fatto".