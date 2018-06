Perugia, Nesta: "Futuro? Qui sto bene, ma ora penso al Venezia"

Alessandro Nesta non ha nessuna intenzione di pensare al futuro, almeno per adesso. Prima ci sono i playoff, si parte domani con la sfida con il Venezia: "Crediamo fortemente di fare una grande partita, loro hanno due risultati su tre ma questa serie B ha dimostrato che si può vincere e perdere con tutti", ha detto il tecnico del Grifo in conferenza stampa. "Di Carmine? Sta bene, si è riposato un paio di giorni. È un giocatore importantissimo e contro il Venezia giocherà. Futuro? Qui sto benissimo, ci sono le strutture e le persone giuste, ma ora sono concentrato totalmente sulla partita".