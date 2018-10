Perugia, Nesta: "Giochiamo bene ma quello che conta è vincere"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, ha analizzato il match di domani contro il Padova in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Il Padova è una squadra molto organizzata e con ottimi giocatori ma giocheremo a casa nostra e dobbiamo fare punti. Siamo consapevoli che stiamo facendo bene, ma non abbastanza per portare a casa i punti – Continua Mister Nesta – “Veniamo da due sconfitte quindi, evidentemente, quello che abbiamo fatto non è bastato. Da giocatore ho vinto partite che non meritavo e viceversa. Nelle mie squadre c’era sempre l’uomo che con la personalità riusciva a portare a casa la partita. Questa squadra deve crescere, e lo sta facendo, nella personalità e nel gestire le partite proprio in questo senso. Abbiamo giocato bene? Il risultato è l’unica cosa che conta. Per adesso non abbiamo fatto niente. Ai giocatori posso dire che si sono impegnati, ma abbiamo perso. Lavoriamo per vincere, non per perdere e giocare bene. Dragomir e Kinglsey hanno dimostrato di avere grande carattere e personalità. Era chiaro fin da subito che potevamo puntarci. Gabriel è un giocatore esperto e forte anche dal punto di vista mentale. Per quello che riguarda Han, da Roma stanno arrivando buone notizie”.