Perugia, Nesta: "Gran partita da squadra. Sadiq? Partita eccezionale"

Alessandro Nesta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine del successo sulla Salernitana per 3-1, il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha commentato con soddisfazione la gara. Queste le sue dichiarazioni riprese da Tifogrifo.com:"Siamo partiti bene, nella prima mezz’ora abbiamo mandato nella giusta direzione la partita, dopo l’espulsione siamo stati bravi a non far vedere che eravamo con un uomo in meno, questa è stata una gran partita da squadra, oggi ho visto una squadra che in dieci è riuscita a rischiare quasi zero contro una squadra forte come la salernitana. Carraro partita di grande spessore, Falzerano oggi la miglior partita che ha fatto con noi, Rosi ha preso una scarpata che gli ha fatto girare la caviglia e a fine primo tempo eravamo indecisi se farlo continuare, invece ha stretto i denti, Sadiq ha fatto gol, ha fatto una partita eccezionale, deve ancora migliorare sotto alcuni aspetti. Non mi lamento dell’arbitro, soprattutto quando vinci non si dice niente, a volte il pubblico accende i giocatori altre volte devono essere i giocatori ad accendere il pubblico, oggi era nostro compito accendere il pubblico e lo abbiamo fatto".