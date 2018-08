Perugia, Nesta: "Gruppo da ricreare, ma a Brescia andremo per vincere"

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia che segnerà l'avvio della Serie B: “Rispetto al finale della scorsa stagione bisogna ricreare quel gruppo storico che c'era nella passata stagione visto che abbiamo cambiato praticamente tutto. Sono arrivati calciatori stranieri che parlano poco l'italiano e che dobbiamo ancora conoscere, abbiamo diversi giocatori che sono arrivati appena cinque giorni fa, ma dobbiamo andare al sodo, dando compattezza specie in fase difensiva. Questo non potrà essere assolutamente un alibi. Andremo a Brescia per cercare di vincere, non per limitare i danni, siamo pronti a combattere contro tutti. - continua Nesta come riporta Perugia24.net - Il potenziale offensivo del Brescia è importante, ma si gioca in undici e anche noi abbiamo delle frecce al nostro arco come Mustacchio che sta tornando su buoni livelli o Han che sta bene e si diverte. Modulo? Non c'è solo il 3-5-2 e non ho intenzione di fossilizzarsi solo su un modulo perché non sarebbe il massimo. L'unico assente è Gyomber squalificato, ma non dirò chi giocherà o meno domani”.