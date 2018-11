Perugia, Nesta: "Iniziamo ad avere un'identità precisa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone facendo il punto sulla propria squadra: “Stiamo iniziando a mostrare un'identità precisa, ma ora bisogna eliminare quegli episodi negativi che permangono. Finora abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela con tutti, ma possiamo fare meglio limitando gli errori per portare a casa più punti da qui in avanti. Non che poi le vinceremo tutte, ma sicuramente faremo meglio. - continua Nesta come riporta Perugia24.net - Il Crotone è una squadra molto forte, lavora bene sugli esterni e ha centravanti di struttura, anche con diverse assenze restano molto competitivi e per questo dovremo essere bravi sia in fase di possesso sia in fase di non possesso. Loro puntano ad andare in Serie A, sono fra le tre-quattro squadre favorite. Oddo? Siamo molto amici, abbiamo giocato nella Lazio, nel Milan vincendo una Champions e in Nazionale. Ci siamo visti a Miami l'ultima volta, lui aveva appena iniziato all'Udinese e le vinceva tutte”.