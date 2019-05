Perugia, Nesta: "L’applauso finale è stato il premio migliore per tutti"

La partecipazione ai play-off ottenuta un po' a sorpresa dal Perugia si ferma al preliminare, ma il tecnico Alessandro Nesta ha avuto parole di stima per la squadra che fino all'ultimo non ha smesso di lottare, nonostante l'inferiorità numerica. Queste le dichiarazioni dell'allenatore biancorosso, a cui è anche stata rivolta una domanda sul suo futuro, come riportato da Tef Channel:

"Questa sera abbiamo disputato un’ottima gara contro una squadra molto forte. Non abbiamo sfruttato l’occasione per andare in vantaggio e poi siamo stati puniti. Nonostante questo siamo riusciti a pareggiare e abbiamo tenuto accesa la speranza.

Abbiamo perso, non voglio attaccarmi all'espulsione di Kouan, ma per un contatto aereo il secondo giallo ha pesato troppo. Di certo abbiamo i nostri limiti ma la squadra ha dimostrato tutto l'anno grande attaccamento. I ragazzi hanno fatto un'ottima stagione. Devo ringraziare tutti i tifosi venuti oggi e l’applauso finale è stato il premio migliore per tutti, i ragazzi se lo sono meritato.

Ora rientriamo a Perugia, nei prossimi giorni parleremo con la società e vedremo. Rimpianti per la stagione? Sono un allenatore giovane che deve mettere a posto delle cose, qualcosa ho lasciato sicuramente. Da domani rivedrò il percorso, oggi mi sento un allenatore di calcio grazie al Perugia, appena avrò messo a posto le mie cose farò un esame e ripartirò alla grande. Dove? Domani o dopodomani ve lo dico".