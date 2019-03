© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato alla vigilia della sfida contro il Livorno facendo il punto su una settimana in cui si scenderà in campo ogni tre giorni: “Domani parte una settimana importantissima, in cui ci sono tanti punti a disposizione e ora conta solo conquistarne il più possibile. Il Livorno è una squadra che vive un momento positivo, ha grande entusiasmo e a suon di buone prestazioni si è tirata fuori dalle zone basse di classifica. Sarà una partita particolarmente difficile perché il Livorno che domani verrà al Curi è in salute. Diamanti? La sua bellezza è che si allena con lo stesso entusiasmo di un ragazzino, ma con molto talento in più. A ogni modo noi nel suo stesso ruolo abbiamo un ottimo giocatore, ognuno avrà le sue carte da giocare. - continua Nesta come riporta il sito del club umbro – Pavlovic? Ci darà una mano più avanti. Si tratta di un terzino con doti offensive ed esperienza anche in Serie A. Per lui è importante lavorare bene durante la settimana per poter essere utile nel finale di stagione”.