Perugia, Nesta: "Mi aspetto una sgasata finale prima della pausa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Perugia Alessandro Nesta ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani contro il Cittadella: "Sono una squadra molto aggressiva e corta, tengono la difesa alta, hanno un’ottima organizzazione e una identità precisa. Non è un caso se hanno preso solo 10 gol, lavorano molto bene. Mi aspetto una ‘sgasata’ finale da parte nostra prima della pausa. Queste tre partite diranno molto su cosa potremo fare nel girone di ritorno. Noi giochiamo tutte le gare cercando di vincerle, la nostra intenzione è questa. Chi vuole giocare deve volere fortemente la maglia e venirsela a prendere in allenamento, questo discorso vale per tutti”. Lo riporta il sito ufficiale degli umbri.