Perugia, Nesta: "Nel complesso buona partita, subiti due gol evitabili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, riportate da sportperugia.it dopo la sconfitta casalinga contro il Brescia. "Abbiamo preso due gol stupidi ed evitabili su situazioni a noi favorevoli. Nel complesso la squadra ha fatto una buona partita, anche se potevamo creare qualche palla gol in più. Quando stavamo crescendo abbiamo subito il 2-0 e non abbiamo potuto fare un forcing finale. Fatichiamo troppo per fare gol, ma la squadra ce l’ha messa comunque tutta".