Perugia, Nesta: "Non dobbiamo farci condizionare da qualche errore"

Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, ha così parlato a Rai Sport dopo il pari degli umbri nella gara inaugurale di B sul campo del Brescia: "Il primo tempo abbiamo fatto bene, tenendo palla e mancando nell'ultimo passaggio. Loro hanno fatto poco e alla prima occasione abbiamo preso gol. Nella ripresa siamo partiti male e abbiamo dato la sgasata dopo l'espulsione. Palleggiando da dietro qualcosa si rischia ma è normale, siamo all'inizio. Con questo gioco possiamo avere vantaggi, anche se l'ultima volta abbiamo pagato un passaggio sbagliato. Non dobbiamo farci condizionare dagli errori, e dai gol subiti. Abbiamo preso tantissimi giocatori nuovi, gli ultimi sono arrivati da pochi giorni. Sappiamo che a Perugia il mercato ogni anno è così. Ora sta a me al mio staff portare la squadra su un livello buono per competere con le grandi del campionato. Serie A? La Juventus è di un altro livello. I campionati sono sempre difficili ma parte davvero molto avvantaggiata, e non solo per Cristiano Ronaldo".