Perugia, Nesta: "Ora cambiamo rotta e facciamo punti anche in casa"

Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, dopo il successo sul campo del Padova è intervenuto in conferenza stampa: "E' stata una buona partita, abbiamo palleggiato bene. Potevamo sfruttare anche le altre occasioni. Al ritorno abbiamo vinto tutte le partite fuori casa, mentre in casa facciamo fatica. Ma dipende anche dall'avversario. Adesso speriamo di cambiare un po' rotta e fare punti anche in casa. Con questa vittoria oggi ci siamo messi un pochino meglio in classifica, siamo già in zona play-off e abbiamo preso margine".