Perugia, Nesta: "Per l'esordio casalingo conto sui nostri tifosi"

Ai microfoni di Sky Sport, dalla sede del museo del club, è intervenuto il tecnico del Perugia Alessandro Nesta:

“Il Perugia ha una grande storia, è una piazza blasonata che ha fatto la Serie A, abbiamo una responsabilità importante. Adesso ci attende l'esordio casalingo dopo il pari con l'Ascoli, c'è una positiva tensione e spero nel sostegno dei nostri tifosi: Perugia è il massimo che posso avere, devo fare tutto per fare bene qua”.

Sul suo percorso personale: “Ho fatto un particolare percorso calcistico particolare, ho sempre avuto la voglia di andare all'estero e ci sono riuscito solo alla fine della carriera, in Canada, ma il desiderio mio e di mia moglie era fare un'esperienza a Miami: la mia famiglia vive la, i figli avevano iniziato la scuola, il mio percorso calcistico e di vita è stato importante laggù, ma era giusto tornare in Italia per rimettermi in gioco”.