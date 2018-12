© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta in vista della sfida contro lo Spezia ha parlato in conferenza stampa analizzando le difficoltà del match: “Sappiamo qual è il nostro valore, siamo una squadra che stiamo iniziando a fare qualcosa di buono, ma per restare a questo livello dobbiamo dare sempre il massimo. Lo Spezia ha un allenatore importante, che fa giocare bene le proprie squadre, con un’identità precisa e una fase offensiva molto importante. - continua Nesta – Sono contentissimo dei nostri attaccanti per quello che hanno fatto finora, sono poche le squadre che possono vantare un reparto offensivo come il nostro. Vido ha grandi mezzi e deve solo trovare un po' di equilibrio. Han a Lecce mi ha stupito perché pensavo fosse più indietro con i tempi di recupero invece oggi è un giocatore a disposizione. Difesa? A Lecce siamo andati molto bene, ma possiamo sempre fare meglio”.