Perugia, Nesta: "Posizione buona, anzi ottima, dobbiamo mantenerla"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta in vista della trasferta di Crotone si dice fiducioso di poter allungare il periodo positivo: “I calabresi sono una grande che casualmente si trova in una posizione arretrata di classifica, all’andata vincemmo soffrendo molto, specialmente nella ripresa. Come al nostro solito dovremmo andare là a fare gioco indipendentemente dal loro atteggiamento e cercare la maggiore qualità nelle nostre giocate perché se commettiamo tanti errori, come contro il Verona, e riconsegniamo palla a una squadra che sa palleggiare bene come il Crotone andremo in difficoltà. Classifica? Non c’era da aspettarsi un Lecce lassù e un Crotone così dietro a inizio anno, ma per il resto le posizioni rispecchiano i valori delle squadre, noi non avevamo un obiettivo visto che avevamo rinnovato la squadra, ma credo che la posizione che occupiamo sia buona, anzi ottima. Ora dobbiamo mantenerla. - continua Nesta come riporta Perugia24.net - Abbiamo quasi tutti a disposizione, tranne Pavlovic che è in ritardo. Melchiorri sta molto meglio e hanno recuperato pure Cremonesi ed El Yamiq. L’allenamento mi ha dato delle indicazioni, ma domani decideremo quanti cambi fare dopo l’impegno contro il Livorno. Sadiq con la sua fisicità ci è molto utile, ma deve sfruttarla meglio e migliorare sotto porta anche se fa tanti chilometri al servizio della squadra e questo è molto utile. Futuro? Come detto prima di tutto dovrò risolvere delle questioni legate alla distanza con la mia famiglia che è molto importante, ma non voglio portare dentro lo spogliatoio i problemi personali. A fine stagione faremo tutte le valutazioni”.