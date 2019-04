Perugia, Nesta: "Proveremo più moduli. Verre? Altri liberi se marcano lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, allenatore del Perugia, in vista del match contro il Lecce è intervenuto in conferenza stampa: “Il Lecce ha un’organizzazione precisa data dall’allenatore. È una squadra molto offensiva, porta molti giocatori in area. Potrebbe concedere qualcosa nelle ripartenze. Sono sicuro che da qui alla fine utilizzeremo molti giocatori, in termini di modulo potremmo provare qualcosa di diverso. Siamo in una parte delicata del campionato. L’entusiasmo è fondamentale. Verre? Se gli avversari lo marcano vuol dire che gli altri saranno più liberi. Vincere con il Lecce in casa sarebbe il massimo per il morale e per l’entusiasmo che ci darebbe“.