© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il pareggio acciuffato nel finale lascia sensazioni positive in casa Perugia, nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative. In sala stampa il tecnico Alessandro Nesta ha così commentato il risultato ottenuto contro lo Spezia, come riporta Cittadellaspezia.com: "Ci abbiamo sperato fino alla fine, e questo pareggio vale una vittoria. Eravamo troppo brutti per essere noi. Troppi errori, durante la stagione raramente abbiamo giocato così male. Siamo stati bravi a rimanere in partita, alla fine Sadiq ha fatto una gran giocata, Melchiorri si è fatto trovar pronto. Un punto fondamentale. Stavo per far uscire Sadiq, poi però ci ho ripensato, togliendo piuttosto Han. E andata bene così. Melchiorri segna sempre allo Spezia? Peccato che ci giochiamo contro solo due partite all'anno. Scherzi a parte, quando sta bene per noi è fondamentale".