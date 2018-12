© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, ha parlato così in vista della prossima sfida al Foggia, a caccia di punti importanti per la propria classifica: “Il Foggia è un avversario molto motivato con un organico importante, per me hanno ottime individualità e sarà una partita difficile come tutte i match giocati fino ad ora essendo la serie B un campionato molto equilibrato. Domani dobbiamo vincere la partita in tutti i modi per dare valore ai tre pareggi da cui veniamo. Loro hanno caratteristiche molto offensive, come tutti hanno i loro pregi e i loro difetti. Sarei contento se concedessimo qualche gol in meno. Giocare ogni tre partite è dura? Secondo me è più difficile da allenatore perché preparare le partite è più difficile rispetto a recuperare le energie da calciatore”.