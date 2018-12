Alessandro Nesta

Tanta delusione nelle parole di Alessandro Nesta, che ha commentato in sala stampa la debacle dello "Zini" per 4-0 contro la Cremonese. Queste le parole del tecnico biancorosso riportate dal sito ufficiale del Perugia: "Non mi è piaciuto l’approccio alla partita. Questa terza partita in una settimana l’abbiamo completamente steccata. Credo sia stato un problema mentale perché siamo partiti abbastanza bene poi alla loro prima occasione siamo crollati, non eravamo pronti a battagliare. In queste occasioni si deve essere più squadra, oggi non lo siamo stati. Non è una questione di singoli. Quello che è successo oggi non deve ripersi più, dobbiamo sempre rimanere in partita. In trasferta dobbiamo mostrare più personalità".