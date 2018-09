Perugia, Nesta: "Squadra con carattere, può essere l'anno di Vido"

Queste le dichiarazioni di Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, riportate da PicenoTime dopo la vittoria contro l'Ascoli. "È stata la partenza giusta, dovevamo giocare più la palla e l’abbiamo fatto. In partenza volevamo fare una partita più alta, e per caratteristiche Bianco è rimasto fuori e tra le mezzali ho scelto quelle con più gamba. La mia espulsione è dovuta alle proteste sul rosso, che per me è esagerato. Oggi gli arbitri sono troppo permalosi, quando giocavo io l’atteggiamento era diverso, ora sembra che ci vogliano insegnare a comportarci come vogliono loro, va bene, vorrà dire che mettiamo il grembiule. La sosta fa bene perché stiamo più insieme, proveremo a fare più gioco. La squadra ha avuto carattere, e anche in dieci siamo usciti fuori. Vido è forte e giovane, quest’anno può essere il suo anno, fare un campionato molto importante e poi sognare la serie A. Ora è il suo momento, ma io ho tre attaccanti forti. E verrà il momento per tutti".