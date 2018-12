© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha grande rispetto per l’ultimo avversario del girone di andata: “La Cremonese è una squadra importante con un’ottima rosa, è stata costruita per fare un campionato di vertice. Penso che ci verranno ad aggredire fin dall’inizio. Ci aspettiamo una partita particolare perché è la terza in una settimana. Noi stiamo bene e faremo la nostra partita”.

Nesta poi si sofferma sulla condizione fisica di alcuni giocatori: “Federico Melchiorri non parte, Kingsley dobbiamo valutarlo. Gli altri sono a disposizione. Questa squadra sta dimostrando di avere delle alternative che possono fare bene. Chiunque giocherà sarà all’altezza. La nostra identità prescinde dai singoli”.

Infine, una considerazione su questo periodo in biancorosso: “Il bilancio per me è positivo. Abbiamo fatto un percorso interessante, vincere quest’ultima partita sarebbe la ciliegina sulla torta”.