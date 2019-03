© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia del match contro il Padova il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato così in conferenza stampa: “Siamo consapevoli che in questa Serie B c’è da temere tutti, basta vedere quanto successo nell'ultimo turno di campionato dove l’ultima in classifica mette in difficoltà chi sta meglio. - continua Nesta come riporta Perugia24.it - Ogni gara ha storia a sé e non vanno fatti tanti calcoli anche perché noi prepariamo una gara alla volta senza guardare troppo in là. La gara di Padova sarà difficilissima perché loro devono fare punti per la salvezza, vengono da una grande vittoria e in casa hanno perso pochissimo. Serve una gara intelligente in cui concedere poche ripartenze agli avversari”.