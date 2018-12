Perugia, Nesta: "Vittoria di sofferenza contro un avversario forte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Perugia vince 2-1 contro il Pescara. In sala stampa, al termine del match, interviene l'allenatore degli umbri, Alessandro Nesta: "Vittoria di sofferenza contro un forte avversario come il Pescara. Dobbiamo essere più consapevoli in fase offensiva, ma la vittoria è importante per il proseguimento della stagione. Abbiamo una rosa lunga e tutti devono farsi trovare pronti. I ragazzi ci tengono a fare un bel campionato, non banale. Gabriel? Sono contento di lui, non capisco le critiche nei suoi confronti. Bordin? Ha personalità, deve crescere a livello fisico, ma lo stava facendo bene. Sono contento della sua prestazione, così come quella della squadra. Complimenti a tutti".