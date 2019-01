Vince, ma soprattutto convince, il Perugia di Alessandro Nesta che batte l'Ascoli a domicilio con un rotondo 3-0 e si rilancia in zona playoff: una vittoria meritata quella ottenuta dalla squadra umbra, brava a soffrire nel primo tempo per mettere a segno due reti in 5 minuti nella ripresa che hanno tagliato le gambe agli avversari. Soddisfatto il tecnico dei biancorossi che, ai microfoni di Radio Lattemiele, ha analizzato il match: "Siamo partiti abbastanza impacciati, poi nel secondo tempo siamo cresciuti riuscendo a conquistare i tre punti. Inutile dire che il primo gol ci ha spianato la strada. L’Ascoli è una squadra molto fisica. Noi siamo una formazione molto discontinua e dobbiamo cercare la giusta continuità. Viviamo alla giornata. L'abbraccio con Vivarini? Abbiamo fatto il corso insieme, stavamo sempre assieme" sono state le sue parole.