Perugia, Nesta: "Vogliamo i playoff. Cambieremo qualcosa per centrarli"

Trasferta in quel di La Spezia per il Perugia di Alessandro Nesta reduce dalla sconfitta nel match di Pasquetta contro il Lecce. Questo uno stralcio delle parole del tecnico degli umbri in conferenza stampa: "I tifosi si aspettano che la squadra faccia qualcosa in più fino alla fine. C'è un po' di malumore comprensibile per gli ultimi risultati. Quello che dico loro e assicuro che la squadra darà sempre il massimo, secondo quelli che sono i limiti. Ce la metteremo sempre tutti. Perché del momento negativo? Abbiamo chiesto molto ad alcuni giocatori e credo che questo sia il momento in cui il tecnico e lo staff deve aiutare la squadra per ottenere qualche risultato in più. Abbiamo analizzato le ultime partite, tutte simili, e c'è qualcosa. Siamo una squadra che paga molto ogni occasione che offriamo agli avversari ed è una cosa che ha una continuità nel tempo. Per questo dico che dobbiamo essere noi dello staff ad aiutare il gruppo ad esprimersi meglio. Nuovo modulo o nuovi interpreti? Magari entrambe, magari nessuna. Qualcosa abbiamo provato ma preferisco non dirlo. Speriamo che domani arrivi un risultato importante, che possa darci la fiducia che ci serve in questo momento per raggiungere il nostro obiettivo che sono i playoff. Non ci nascondiamo dietro ad un dito. Questo è il traguardo e lo diciamo da sempre".