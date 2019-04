© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque turni di campionato senza vittorie e con la qualificazione playoff. Su queste basi il Perugia di Alessandro Nesta si prepara ad affrontare sul rettangolo verde del Curi il Cittadella di Venturato. In conferenza stampa il tecnico del Grifo ha analizzato il match: "Questa è probabilmente la partita più importante della mia carriera da allenatore - riportano i colleghi di UmbriaOn -: lo scorso anno vero che sono arrivato ai playoff ma quella non era la mia squadra, questa sì. Come giustamente ha detto Goretti serve continuità. Il Perugia secondo me è più forte del Cittadella, ma questo non conta nulla se poi in campo non lo dimostriamo. Loro, ad esempio, hanno quella continuità negli anni che noi non abbiamo ed è un grande vantaggio per i giocatori, per il tecnico e per chi fa il mercato perché giocando sempre con lo stesso modulo sai esattamente cosa ti serve.

La formazione anti-Cittadella - Nesta poi fa il punto sui giocatori a disposizione per la gara di domani: "Porto Monaco (una sola presenza in stagione finora, ndr) in panchina – rivela – mica posso fare l’offeso? Non è che per ripicca non lo porto. Il mio obiettivo è andare ai playoff e se per andare ai playoff devo mettere Monaco dentro lo metto dentro, non me ne frega niente, a costo di prendere qualche insulto".