Perugia, Ngawa: "Nuova avventura, senza dimenticare le precedenti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era uno dei prospetti più interessanti del nuovo Avellino, una nuova scommessa vinta dal Belgio, ma per le note vicende è passato, da svincolato, al Perugia. Pierre Ngawa questa mattina, con un post dal proprio profilo Instagram, ha ammesso tutta la propria eccitazione per la nuova avventura senza però dimenticare la squadra che l'ha portato in Italia: "Una nuova avventura... senza dimenticare le precedenti che mi hanno fatto diventare ciò che sono!".